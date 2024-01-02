《海納智見》２０２３年１１月下旬以來Ａ股市場連續調整，投資者信心也遭受打擊，正當

投資者陷入焦慮和悲觀之際，１２月２８日Ａ股市場迎來久違的放量大陽線，多個指數均上漲。

但是，不少投資者對行情的持續性依然存疑，本篇報告此進行分析。

近期Ａ股市場一改此前的弱勢，開始逐步轉向。１２月２８日Ａ股主要指數紛紛大漲，行業

指數普遍上漲，白馬成長和金融地產漲幅居前，同時Ａ股成交量明顯放大。與此同時，外資情緒

開始回暖，人民幣匯率也出現回暖跡象。當前市場背景類似１９年初，市場拐點或已出現。

從盤面特徵看，歷史上市場止跌回升的典型特徵是底部出現一根大陽線，尤其是放量大陽線

，類似情況在過去出現很多次，例如１９年初、２２年４月、２２年１０月。對比而言，我們認

為本輪情況或與１９年初類似：從市場背景看，經歷１８年的調整後，１９年初Ａ股估值和資產

比價指標降至歷史低位，當前Ａ股位置也類似；從資金面看，１９年初宏微觀資金面均迎來改善

，當前國內流動性合理充裕，海外流動性也開始寬鬆。

借鑒歷史經驗，春季行情正逐步展開。我們認為這輪上漲行情有持續性，積極的催化因素之

一就是政策。從歷史上看，歲末年初往往是重大會議召開時間，一季度國內政策環境整體會更好

。應密切跟蹤年初會議後政策的規模和力度，如化債措施和「三大工程」。另一積極催化或來自

資金面。參考歷史經驗，年初資金利率通常有所回落，開年投資者的風險偏好相對更高。本輪情

況更加有利，海外流動性的邊際寬鬆將有助於緩解國內貨幣政策壓力，一季度國內政策和資金利

率或具備更大的調整空間。因此，無論從政策催化看，還是從資金流入看，春季行情均值得期待

。

展望２４年，宏微觀基本面有望持續修復，業績上行期白馬成長有望在業績表現上更為占優

，未來或將迎來估值重構的機會。從估值角度來看，目前白馬成長板塊性價比逐漸凸顯。白馬成

長中重視以電子為代表的硬科技製造。隨著政策加大支援科創、技術突破加快賦能，資訊技術產

業有望成為引領新質生產力發展的領域，重視以下三個領域：一是半導體周期回升背景下的電子

；二是或受益於財政發力的數字基建；三是政策支持和技術突破下ＡＩ應用將提速。白馬成長中

還應重視醫藥，目前醫藥生物板塊的估值和基金配置仍處於較低水準。此外，如果一季度相關政

策能出台落地，則受益於政策的銀行和券商估值可能修復。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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