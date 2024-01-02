《經濟通通訊社２日專訊》內房危機持續發酵，樓市面臨沉重下行壓力。克而瑞數據顯示，

１２月內地百強房企實現銷售操盤金額４５１２﹒９億元（人民幣，下同），盡管按月增加

１５﹒７％，但按年則大跌３４﹒６％。

以全年來計，百強房企實現銷售操盤金額５﹒４萬億元，按年減１６﹒５％，累計銷售業績

降幅持續擴大。其中央國企銷售表現顯著優於混合所有制房企及民營房企，具體來看，累計銷售

業績年減幅高於３０％的百強房企有３１家，其中民企佔２７家。

數據亦顯示，２０２３年千億房企進一步減少至１６家。

克而瑞表示，雖然近期政策面不斷釋放利好，監管層支持房地產企業合理融資需求、提振市

場信心。但購買者信心和產業預期的修復尚需時日，預期銷售低迷態勢短期內難以扭轉，企業銷

售去化及回款也將持續承壓。機構又指，２０２４年１月迎來春節前淡季，房企推盤積極性不會

太高，供需預期走低，按月持降，考慮到２０２３年１月基數較低，整體按年持平或微降。短期

來看，熱點城市和熱點項目數量仍將下滑。（ｅｙ）

