《經濟通通訊社２日專訊》深圳社保繳費基數的計量標準將分兩個階段向廣東省其他城市看

齊。深圳市人力資源和社會保障局早前宣布上調企業職工基本養老保險繳費基數下限，首階段是

在今年１月１日起至６月３０日期間，企業職工基本養老保險繳費基數下限上調至２０２２年省

全口徑社平工資８８０７元的４０％，即每月３５２３元（人民幣．下同），較去年的最低繳費

基數標準２３６０元，漲幅達４９﹒３％。

第二階段是自今年７月１日起，企業職工基本養老保險繳費基數下限按廣東省同時期繳費基

數最低標準執行。根據各地經濟發展和工資水平差異，２０２３年廣東繳費基數共分為四個檔次

，最低檔次的繳費下限為４１９０元，意味今年７月起，深圳養老保險繳費下限相較去年最低繳

費基數標準至少上漲７７﹒５％。

據《財新》報道，深圳一直是中國社保繳費「窪地」。根據國家統一部署，社保繳費基數的

上下限按照全省（市）上一年全口徑城鎮單位就業人員平均工資的３００％和６０％確定。但由

於外來年輕流動人口規模巨大，養老壓力尚未凸顯，早年為招徠人才，擁有特區立法權的深圳將

養老保險繳費基數下限規定為本市上一年最低平均工資，使深圳的繳費標準與廣東省其他城市不

同，且額度偏低。

深圳市人社局指出，企業職工養老保險遵循「多繳多得、長繳多得」原則，平均繳費工資越

高，退休時領取的養老金越多。提高繳費工資基數雖然對職工當期收入有一定影響，但也會增加

退休後的養老金。（ｓｌ）

