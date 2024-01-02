《經濟通通訊社２日專訊》碧桂園（０２００７）微信公眾號日前發表集團黨委書記、總裁
莫斌題為「向陽而生 勇毅前行」的新年致辭。莫斌表示，保交付是碧桂園牢牢守住的底線，截
至２０２３年１２月３１日，碧桂園２０２３年已累計交付房屋超６０萬套；２０２４年的交付
挑戰將進入深水區，面對仍然大量的交付任務，碧桂園將竭盡全力完美交付。
莫斌稱，回首２０２３年，碧桂園經歷前所未有的壓力和挑戰：銷售遇阻，公司努力盤活各
類資產，補充資金來源；「造血」艱難，公司暫緩拿地、積極降本增效，夯實交付能力；管理承
壓，公司聚焦關鍵崗位，將人力資源投入核心組織，全力保障經營；融資受困，公司積極拓展渠
道，推進債務重整，９支境內債券成功展期，境外債務管理措施有序推進。
＊總裁莫斌：已找到資產負債表修復的清晰路徑＊
莫斌表示，２０２４年，對於公司和整個行業而言都是至關重要的一年，碧桂園將在積極保
交付、保經營、保信用的同時，努力把握新機遇、走出新模式，實現更高質量發展。他並透露，
在公司董事局主席帶領分析下，碧桂園看到了可達成的發展目標，尋找到了資產負債表修復的清
晰路徑；「一體兩翼」的戰略布局，讓公司探索到新的生機。此外，科技建造不斷成熟，旗下建
築機器人博智林機器人經過五年的投入和準備，商業化已初見成效，代管代建正在成為新的業務
增長點。（ｓｌ）
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