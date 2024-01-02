《經濟通通訊社２日專訊》據國家電影局統計，２０２４年元旦假期（２０２３年１２月

３０日至２０２４年１月１日）電影總票房為１５﹒３３億元（人民幣．下同），創同檔期新紀

錄；觀影人次３６６０萬。其中，國產影片票房為１４﹒１１億元，市場佔比為９２﹒０４％。

元旦檔票房前五名影片依次為：《一閃一閃亮星星》（５﹒８８億元）、《年會不能停！》

（２﹒２９億元）、《金手指》（２﹒１８億元）、《潛行》（１﹒７２億元）、《非誠勿擾３

》（５４４１萬元）。



＊去年人均電影消費回升至１０９元人民幣＊



稍早國家電影局公布的２０２３年中國電影行業重要指標顯示，２０２３全年電影票房為

５４９﹒１５億元。另據燈塔研究院聯合新華網發布的２０２３中國電影市場年度盤點報告，

２０２３年票房相比過去三年大幅上漲七成、恢復至２０１７年水平，人次上漲六成，人均觀影

頻次升至２﹒５８次，預估全年城市院線觀影總人數再度突破５億大關。而根據觀影總人數預估

，２０２３年中國電影市場人均電影消費回升至１０９元。２０１９－２０２２年中國電影市場

人均電影消費分別為１２０﹒６元、７２﹒５元、９４﹒３元、８２﹒６元。（ｓｌ）

