  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

02/01/2024 14:49

《行業數據》內地元旦檔電影總票房１５﹒３３億，創同期最高紀錄

　　《經濟通通訊社２日專訊》據國家電影局統計，２０２４年元旦假期（２０２３年１２月
３０日至２０２４年１月１日）電影總票房為１５﹒３３億元（人民幣．下同），創同檔期新紀
錄；觀影人次３６６０萬。其中，國產影片票房為１４﹒１１億元，市場佔比為９２﹒０４％。
　　元旦檔票房前五名影片依次為：《一閃一閃亮星星》（５﹒８８億元）、《年會不能停！》
（２﹒２９億元）、《金手指》（２﹒１８億元）、《潛行》（１﹒７２億元）、《非誠勿擾３
》（５４４１萬元）。
　
＊去年人均電影消費回升至１０９元人民幣＊
　
　　稍早國家電影局公布的２０２３年中國電影行業重要指標顯示，２０２３全年電影票房為
５４９﹒１５億元。另據燈塔研究院聯合新華網發布的２０２３中國電影市場年度盤點報告，
２０２３年票房相比過去三年大幅上漲七成、恢復至２０１７年水平，人次上漲六成，人均觀影
頻次升至２﹒５８次，預估全年城市院線觀影總人數再度突破５億大關。而根據觀影總人數預估
，２０２３年中國電影市場人均電影消費回升至１０９元。２０１９－２０２２年中國電影市場
人均電影消費分別為１２０﹒６元、７２﹒５元、９４﹒３元、８２﹒６元。（ｓｌ）

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金