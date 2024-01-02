《經濟通通訊社２日專訊》國家統計局公布，受部分基礎原材料行業生產淡季等因素影響，

製造業景氣水平有所回落，２０２３年１２月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９％，比上月

下降０﹒４個百分點，創６個月新低，仍處於收縮區間，亦差過市場預期的４９﹒５％。

非製造業擴張有所加快，１２月非製造業ＰＭＩ則回升至５０﹒４％，比上月上升０﹒２個

百分點。

１２月，綜合ＰＭＩ產出指數為５０﹒３％，比上月微落０﹒１個百分點，仍高於臨界點，

表明企業生產經營活動總體保持擴張。構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產指數和非製造業商

務活動指數分別為５０﹒２％和５０﹒４％。



＊統計局：海外訂單減少疊加內需不足是企業主要困難＊



國家統計局高級統計師趙慶河表示，經濟總體產出景氣水平保持穩定，但受部分基礎原材料

行業生產淡季等因素影響，本月製造業ＰＭＩ比上月下降，景氣水平有所回落。他又指，今年以

來歐美等主要經濟體製造業持續收縮，當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，部分企業

反映海外訂單減少疊加國內有效需求不足，是企業面臨的主要困難。１２月新訂單指數為

４８﹒７％，比上月下降０﹒７個百分點，製造業市場需求偏弱。（ｃｔ）

