《經濟通通訊社２日專訊》中國製造業供需持續擴張，２０２３年１２月財新中國製造業採

購經理指數（ＰＭＩ）錄得５０﹒８，高於上月０﹒１個百分點，連續兩個月位於擴張區間，創

四個月新高。

此前國家統計局公布的２０２３年１２月製造業ＰＭＩ下降０﹒４個百分點至４９，與６月

並列為２０２３年年內次低。



＊製造業產需增速加快，外需回升，惟就業壓力仍未緩解＊



從分項指數看，２０２３年１２月製造業生產、需求擴張速度小幅加快，分別為２０２３年

６月、３月以來最高。受訪企業反映，市場需求改善，當月消費品類與中間品類產品新訂單增加

，投資品類訂單降幅放緩；生產方面，三大品類產量均上升，其中消費品類領先。此外，外需邊

際改善，新出口訂單指數在收縮區間回升，為近六個月來最高。

儘管供需擴張，１２月製造業就業壓力仍未緩解，就業指數降至２０２３年６月以來最低。

企業對用工相對謹慎，在人員自願離職後沒有填補空缺，甚至因需求疲弱而削減人手。不過，由

於部分企業專門安排產能以清理積壓業務，另有部分企業銷售未如預期，當月積壓業務量在連續

六個月增長後首次出現下降。

１２月製造商採購量在經過上月的微增後趨於持平。分類來看，消費品類製造商採購量增加

，中間品類下降，投資品類持平。原材料庫存連續三個月下降，與企業普遍壓縮庫存和削減成本

有關。原料短缺和供應商產能緊張，導致供應商供貨速度重現下降，未能延續此前兩個月的改善

趨勢。

價格水平相對穩定。主要受金屬等原材料漲價的影響，１２月企業成本仍在上揚，但原材料

購入價格指數在擴張區間下行至９月以來最低。企業利潤空間受到壓縮，不得不在銷售端小幅漲

價，但漲幅較為有限。

１２月製造業預期指數在擴張區間微降，市場對前景依然抱有信心，但也對客戶預算收縮、

競爭激烈、市況低迷等情況存在顧慮。



＊分析：財政和貨幣政策尚有空間，穩就業政策仍需加強＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２３年１２月製造業景氣度繼續改善，但當前內外部

需求仍然不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固，尤其是居民和企業預期偏弱，就業市場承壓。中央

提出未來政策取向應堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」，多出有利於穩預期、穩增長、穩

就業的政策。展望新的一年，財政政策和貨幣政策尚有空間，穩就業政策力度還需進一步加強，

更加突出就業優先導向，緩解就業市場壓力，切實改善民生，培育市場主體長久信心。（ｓｌ）

