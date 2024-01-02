《經濟通通訊社２日專訊》航旅縱橫大數據顯示，２０２４年元旦假期間，國內民航旅客量
超４２０萬人次，比去年同期增長近九成，比２０１９年同期增長超一成；國內航司的出入境民
航旅客量超４４萬人次。
元旦假期間，全國最繁忙的機場前五位依次為深圳寶安機場、廣州白雲機場
（滬：６００００４）、北京首都機場（００６９４）、成都天府機場、重慶江北機場。
（ｓｌ）
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02/01/2024 17:57
《行業數據》元旦假期國內民航客量同比增九成，較疫前同期增一成
《經濟通通訊社２日專訊》航旅縱橫大數據顯示，２０２４年元旦假期間，國內民航旅客量
超４２０萬人次，比去年同期增長近九成，比２０１９年同期增長超一成；國內航司的出入境民
航旅客量超４４萬人次。
元旦假期間，全國最繁忙的機場前五位依次為深圳寶安機場、廣州白雲機場
（滬：６００００４）、北京首都機場（００６９４）、成都天府機場、重慶江北機場。
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