《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行公布，２０２３年１２月，國家開發銀行、中國進出口

銀行、中國農業發展銀行淨新增抵押補充貸款（ＰＳＬ）３５００億元（人民幣．下同），為

２０２３年２月以來首次淨新增。期末抵押補充貸款餘額為３２５２２億元。

人行ＰＳＬ操作在擱置逾兩年半後於２０２２年９月重啟，隨後連續三個月累計淨增量達到

６３００億元，２０２２年１２月後重回淨歸還勢頭，其中僅在２０２３年２月短暫出現淨新增

。２０２３年３－９月，ＰＳＬ曾連續七個月淨歸還，同年１０月和１１月連續兩個月餘額持平

。

人行同時公布，２０２３年１２月，對金融機構開展常備借貸便利（ＳＬＦ）操作共

１５８﹒４８億元，較１１月的４８﹒７１億元增加近２﹒３倍；其中隔夜期１﹒１８億元，７

天期１３８﹒８億元，１個月期１８﹒５億元。期末常備借貸便利餘額為１５７﹒３億元。人行

表示，常備借貸便利利率發揮了利率走廊上限的作用，有利於維護貨幣市場利率平穩運行。隔夜

、７天、１個月常備借貸便利利率分別為２﹒６５％、２﹒８％、３﹒１５％，與上月持平。

另外，２０２３年１２月，對金融機構開展中期借貸便利（ＭＬＦ）操作共１４５００億元

期限１年，利率２﹒５％，與上月持平。期末中期借貸便利餘額為７０７５０億元的紀錄高位。

（ｓｌ）

