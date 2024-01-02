《經濟通通訊社２日專訊》據外媒報道，美國猶他州一名１７歲中國留學生莊凱（音譯

：Ｋａｉ Ｚｈｕａｎｇ）於當地時間上周四（２０２３年１２月２８日）從寄宿家庭消失，家

屬隨後收到照片和勒索信，於是按勒索信要求，向中國某銀行帳戶支付８萬美元贖金。中國駐美

國大使館網站昨（１日）發布消息指，在美國當地警方、中國駐美國使館和中國國內公安機關等

多方努力下，該名留學生已於當地時間周日（２０２３年１２月３１日）晚安全找到，目前身體

狀況良好。據當地警方介紹，該名留學生遭遇「虛擬綁架」電信詐騙，案件仍在進一步偵辦中。

報道指，當地警方初時認為該名留學生被強行從寄宿家庭中帶走，但在分析了銀行記錄、購

物和電話定位記錄後，警方確信其並未被帶走，而是身處距其寄宿家庭約４０公里、布里格姆城

附近一處曠野的帳篷內。警方登山找到該帳篷後，發現裏面只有一張熱毯、一個睡袋、有限的食

物和水以及幾部電話；該名留學生感到非常寒冷且受到驚嚇，獲救後要求吃個熱乎乎的吉士漢堡

包及跟家人通話。

當地警方指，這宗案件符合典型的「網絡綁架」特徵；網絡綁架者最近一直把目標對準外國

留學生，特別是來自中國的留學生。

據了解，虛擬綁架╱網絡綁架即騙徒通過電話或互聯網冒充公檢法機關、移民局、使領館工

作人員，訛稱留學生涉嫌違法犯罪，哄騙、威脅留學生與家人切斷聯繫並錄製遭「毆打」「綁架

」的求助音頻視頻等，藉此向留學生家長勒索巨額贖金。（ｓｌ）

