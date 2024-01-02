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AH股新聞

02/01/2024 07:53

《國企紅籌》中船防務（３１７）建議選張俊雄任執董，謝昕任獨董

　　《經濟通通訊社２日專訊》中船防務（００３１７）（滬：６００６８５）公布，除獨立非
執行董事喻世友將於臨時股東大會結束後卸任外，第１０屆董事會其他９位董事已確認將於臨時
股東大會上參加董事重選。該集團指，建議選舉張俊雄為執行董事，以及謝昕為獨立非執行董事

　　該集團指，張俊雄現任華隆國際船舶、華順國際船舶董事、董事長，以及中船華南機械董事
，而謝昕現任廣信君達律師事務所合夥人，兼任廣州市律師協會證券法律專業委委員。（ｗｈ）

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