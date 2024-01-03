《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》上海市人社局近日會同上海市委組織部、上

海市經信委、上海市教委、上海市科委等８部門聯合出台《關於優化上海市博士後發展綜合環境

的實施意見》，提出要全面加大針對博士後的政策支持力度。擴大「超級博士後」資助規模，入

選人數達上年度進站人數３０％。新設「博士後國際合作交流」資助，對海外引進博士來滬從事

博士後研究、博士後來滬工作和國內派出博士後給予資助，設立博士後國際學術交流補貼。鼓勵

各區在設站資助、引才獎勵、生活配套、科研資助和安居補貼等方面加大投入。

同時，全力搭建科研創新平台。定期舉辦「博士後創新創業大賽」，常態化開展「博士後揭

榜領題」活動。加強對國家實驗室等國家級科研創新機構支持。支持博士後向企業流動。支持高

水平團隊設站單位與全球頂尖高校、一流科研機構和領軍企業開展海外科研產業項目合作研究。

還要全方位構築服務保障體系，將博士後納入到上海市人才扶持政策體系，健全博士後安居

保障機制，優化博士後子女教育保障機制。暢通博士後職稱評聘渠道，建立事業單位聘用博士後

「直通車」。

截至目前，上海在站博士後８２７９人，其中２０２３年進站２９７８人，較前一年增長

１０％。博士後培養載體量質齊增。隨著２０２３年新設３５個流動站，目前上海全市共有流動

站２７３個、工作站１６２家，設站數量位居全國前列，學科覆蓋面進一步擴大。１６個區博士

後創新實踐基地新增入駐單位１２０家，創歷年新高。「超級博士後」品牌效應凸顯。

