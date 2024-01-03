《經濟通通訊社３日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘４８７﹒４億元，買盤超賣盤，額度全日使用３２﹒６億元，佔每日額度６﹒３％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３７５﹒０１億元，買盤超賣
盤，額度全日使用４４﹒９９億元，佔每日額度１０﹒７％。
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03/01/2024 16:21
《滬港通》北向額度全日使用３２﹒６億，南向使用４５億
《經濟通通訊社３日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘４８７﹒４億元，買盤超賣盤，額度全日使用３２﹒６億元，佔每日額度６﹒３％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３７５﹒０１億元，買盤超賣
盤，額度全日使用４４﹒９９億元，佔每日額度１０﹒７％。
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