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AH股新聞

03/01/2024 16:21

《深港通》北向額度全日使用６﹒８億，南向使用３４億

　　《經濟通通訊社３日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５１３﹒２２億元，買盤超賣盤，額度全日使用６﹒７８億元，佔每日額度１﹒３％。
　　南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３８５﹒９８億元，買盤超賣
盤，額度全日使用３４﹒０２億元，佔每日額度８﹒１％。

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