《經濟通通訊３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



培新固本，經濟「開門穩」可期

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新年伊始，多項宏觀指標釋放出２０２４年經濟有望平穩開局的積極信號。專家預計，２０２４

年，經濟運行將保持回穩向好態勢。市場需求不足的矛盾有所緩解，消費動能釋放力度進一步提

升；投資相關活動繼續穩定增長，製造業料成亮點；外貿形勢明顯改善，「量質」齊升。



ＰＳＬ重出江湖，「三大工程」迎及時雨

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人行２日公布，２０２３年１２月，國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨新增

抵押補充貸款（ＰＳＬ）３５００億元（人民幣．下同），期末抵押補充貸款餘額為３２５２２

億元。上一次抵押補充貸款出現淨新增是２０２３年２月。



外資連拿「通行證」，資本市場加速「引進來」

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聯博集團１月２日宣布，旗下外商獨資企業聯博基金近日獲得中證監核發的《經營證券期貨業務

許可證》，成為在中國開展公募基金業務的全球資產管理公司之一，是外資金融機構加碼布局中

國市場的又一案例。近期，渣打證券等多家外商控股或獨資證券期貨基金公司紛紛獲批。





《上海證券報》



地方開年即衝刺，新招頻出助力經濟「開門紅」

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２０２４年新年伊始，多地重大項目陸續開工建設。同時，地方也出台一攬子政策舉措，助力經

濟發展。中國財政學會績效專委會副主任委員張依群表示，一大批基礎設施、公共服務、新技術

產能項目將陸續落地，為實現今年一季度經濟「開門紅」和全年經濟穩定增長打下良好基礎。



央企控股上市公司踐行「雙碳」目標有為更善為

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多家滬市央企控股上市公司在積極踐行「雙碳」目標上動真格、練內功，以產業綠色化轉型發展

、節能降碳減排技術創新、ＥＳＧ信息披露為抓手，不斷傳遞出央企控股公司綠色發展的有益經

驗和長期價值。



險資加大投資創新投資

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中央金融工作會議提出，「發揮保險業的經濟減震器和社會穩定器功能」、「支持國有大型金融

機構做優做強，當好服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石」。一段時間以來，保險資

金加大了服務實體經濟的力度。





《證券時報》



「拉滿弓」全力拼經濟，各地上演集中開工潮

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１月２日是２０２４年的首個工作日。這一日，一場場集中開工儀式在全國各地舉行。全力拼經

濟，各地「蓄滿力」「拉滿弓」。盤古智庫高級研究員吳琦表示，２０２４年首個工作日，多地

投資項目開工，體現出三個積極信號：提前發力、精準有效、以點帶面。



人行適時重啟ＰＳＬ，新年月初資金面寬鬆

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為維護銀行體系流動性合理充裕，人行昨日以利率招標方式開展了１３７０億元７天期逆回購操

作，逆回購中標利率維持在１﹒８％不變。由於當日逆回購到期回籠量達１００６０億元，人行

當日在公開市場實現淨回籠８６９０億元。



國家將從６方面促進民營經濟發展

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國家發改委主任鄭柵潔２日表示，發改委將會同有關方面，從加快推進民營經濟促進法立法進程

等６個方面採取更多務實舉措，切實疏堵點、提信心、破壁壘、解難題、抓落實，努力讓民營企

業有感有得。（ｌｃ）

