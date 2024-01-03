《神州經脈》滬深股市今日（３日）弱勢運行，滬綜指低開０﹒１７％，報２９５７點，盤

中跌幅加大，低見２９５３點，尾盤在旅遊、煤炭、石油板塊走高下，滬綜指收升０﹒１７％，

報２９６７點，不過，ＭＲ概念股等科技股走軟，深市全面下跌，深成指收跌０﹒７５％，創業

板指更跌逾１％。

人行連續兩個交易日收水１﹒４萬億（人民幣．下同）。滬深兩市今日成交額僅７３７５億

，較上個交易日縮６％。外資今日淨流入近１７億元，結束連續兩個交易日流出。

人民幣今年沒有「開門紅」，連跌兩個交易日。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低

開逾百點後，跌幅進一步擴大至逾２００點，一度跌穿７﹒１５關口，創三周新低，隨後跌幅收

窄，尾盤更一度升破７﹒１４，高見７﹒１３９８，最終收報７﹒１４３４，較上個交易日４時

３０分收盤價跌１１４點子，兩連跌，創２０２３年１２月２７日以來一周新低，全日在

７﹒１３９８至７﹒１５３９之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１００２，較上個交易日跌２３２點子，止三連升，回到

２０２３年１２月２７日的低位，與市場預測偏離擴至逾５００點，上個交易日報７﹒０７７０

。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行在２０２３年１２月重啟政策性銀行抵押補充貸款（ＰＳＬ），按月淨新增

３５００億元，規模為２０２２年１１月以來的最大，分析認為此舉意味人行正加大保障性住房

等「三大工程」（保障性住房、城中村改造、「平急兩用」基礎設施）建設的資金支持。中信證

券表示，ＰＳＬ投放將對穩增長產生積極拉動作用，假設新增５０００億元，不僅有望帶動全年

社會固定資產投資增長０﹒５至０﹒７個百分點，還有助於提振市場情緒，扭轉部分投資者的悲

觀預期。



２﹒ 據《路透》引述知情人士報道，中央宣傳部出版局局長馮士新已於上周被免職，事件可能

與國家新聞出版署上月宣布的網絡遊戲新規草案有關。中共中央黨校所主辦的機關報《學習時報

》發表頭版文章，指政府對平台經濟的監管行動和政策調整應充分聽取各方意見，避免影響、中

斷平台企業正常經營活動，防範政策疊加導致非預期風險。內地《經濟日報》亦刊登署名「金觀

平」的頭版文章，提出當局要多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，謹慎出台收縮性抑制

性政策。



３﹒ 中國財政部發布２０２４年第一季度國債發行計劃表。根據計劃表，２０２４年首次國債

發行定於１月１０日開展。一季度財政部擬發行記帳式附息國債１８期，其中１月６期、２月６

期、３月６期；擬發行記帳式附息國債４期，其中１月和２月各１期、３月２期；擬發行記帳式

貼現國債１７期，其中１月５期、２月５期、３月７期；擬發行儲蓄國債２期，均安排在３月進

行。



４﹒ 內地不少供樓族在新年收到好消息，獲貸款銀行通知房貸利率再降低１０個基點。有內媒

引述一名貸款買房人的情況指，其房貸利率獲告知從４﹒１％降到４％，調整完成後每月能少還

約２０元，相當於一杯手搖奶茶的價錢。這是自２０２３年來銀行業第二度大規模下調存量房貸

利率。去年９月，借款人可按人行和金監總局規定向承貸金融機構提出申請，以新發放貸款置換

存量房貸，從而下調房貸利率。而今年初再度下調存量房貸利率１０個基點，則是針對ＬＰＲ（

貸款市場報價利率）進行。去年５年期以上ＬＰＲ從４﹒３％下降１０個基點至４﹒２％，對於

選擇１月１日作為重定價日的房貸客戶，房貸利率相應下調１０個基點。



５﹒ 華為常務董事、終端ＢＧ ＣＥＯ、智能汽車解決方案ＢＵ董事長、智能終端與智能汽車

部件ＩＲＢ主任余承東昨晚發布２０２４年新年信，指２０２４年是原生鴻蒙的關鍵一年，要加

快推進各類鴻蒙原生應用的開發。半導體產業研究公司ＴｅｃｈＩｎｓｉｇｈｔｓ最新預測顯示

，２０２４年安卓和蘋果ｉＯＳ將繼續在全球保持雙雄地位，但在中國市場上的份額將被華為鴻

蒙操作系統蠶食，鴻蒙Ｈａｒｍｏｎｙ ＯＳ將自２０２４年起成為中國市場上第二大智能手機

操作系統。



６﹒ 特斯拉公布，２０２３年全年，特斯拉上海超級工廠在國內市場交付超６０萬輛電動車。

特斯拉在中國成為最暢銷豪華電動車品牌，特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｙ連續多月蟬聯純電動車銷量冠

軍，特斯拉Ｍｏｄｅｌ ３也是多月最暢銷的豪華轎車。從全球來看，特斯拉去年第四季度汽車

共交付為４８﹒４５萬輛車，去年全年車輛交付同比增長３８％，達到１８１萬輛，實現全年目

標，但未達到ＣＥＯ馬斯克內部訂下的每年交付２００萬輛的目標。



７﹒ 據外電報道，華夏幸福（滬：６００３４０）美元債部分持有人未獲全數應付款項，在上

月底僅收到債務重組協議下，應付款項的不到三分之一。華夏幸福方面向《每日經濟新聞》回復

稱，因技術性問題導致資金出境受阻，沒有兌完整，公司正在積極溝通解決。按照重組計劃，華

夏幸福須在２０２３年１２月３１日之前，以現金形式向參與其境外債務重組的債權人兌付該債

券本金的１﹒８％。但目前只兌付了０﹒５５％。



８﹒ 抖音直播新版「健康分」處罰今日正式生效，近５０００名主播當日被減少直播推薦、限

制功能，甚至永久回收直播權限，有３０３名主播被關閉「禮物」功能。與此同時，有

２７５００人通過了專業或優質主播申請。「健康分」是抖音於去年９月開始試運行的主播分級

分類管理機制，在針對直播間違規內容做單次處罰的基礎上，根據主播日常直播行為增減「健康

分」，並依據分值對帳號分級定檔，不同檔位對應不同的管理措施，意味多次違規仍無改善的主

播很可能會失去直播權限，但若完成線上學習或持續合規直播，主播可獲得加分機會。（ｓｌ）

