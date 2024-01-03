《鍾之日記》１月３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股在２０２４年首個交易日開局不利，科技股受壓，標普５００中止９周連漲，收跌２７

點，創下１２月２０日以來最大單日跌幅。香江魚缸在新一年連跌第二個交易日，恒生指數在上

日挫２５８點創五年最差新年開局後，今日再收跌１４２點或跌０﹒８％，報１６６４６，主板

成交近７６２億元。



＊Ａ股弱反彈，瑞銀指投資者情緒仍悲觀＊



祖國股市今日弱勢運行，滬綜指低開０﹒１７％，報２９５７點，盤中跌幅加大，低見

２９５３點，尾盤在旅遊、煤炭、石油板塊走高下，滬綜指收升０﹒１７％，報２９６７點，不

過，ＭＲ概念股等科技股走軟，深市全面下跌，深成指收跌０﹒７５％，創業板指更跌逾１％。

人行連續兩個交易日收水１﹒４萬億人民幣。滬深兩市今日成交額僅７３７５億人民幣，較上個

交易日縮６％。外資今日淨流入近１７億元人民幣，結束連續兩個交易日流出。

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪發表報告指，Ａ股投資者仍在應對由經濟復甦疲軟、房地

產下行和財政政策支持有限引發的不確定性，整體情緒較為悲觀。



＊網遊監管見轉機，騰訊重奪３００元＊



外媒消息指中央宣傳部出版局局長馮士新已於上周被免職，疑與國家新聞出版署上月發布的

網絡遊戲管理辦法草案有關，新規大幅收緊遊戲行業監管，消息公布當日更累騰訊

（００７００）、網易（０９９９９）在內的網遊巨頭股價暴跌。官方急忙安撫市場稱，草案旨

在保障和促進網遊行業健康發展，將認真研究各方意見並進一步修改完善；新聞出版署隨後公布

的１２月國產網絡遊戲審批數量亦首次突破百款。

今日，先有內地《經濟日報》頭版文章提出，當局要多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的

政策，謹慎出台收縮性抑制性政策；再有黨媒呼籲監管行動和政策調整要充分聽取各方意見，避

免影響、中斷平台企業正常經營活動。

網遊監管新規料有放鬆轉機，騰訊及網易今日先跌後升，其中騰訊近日獲大行唱好，中金最

新研報指，騰訊正積極應對遊戲行業競爭，相信其在存量龍頭遊戲產品方面擁有領先的布局和深

入的思考，其競爭壁壘較高，期待今年騰訊遊戲表現，維持「跑贏行業」評級及目標價４７５元

不變。騰訊收升１﹒３％，報３００﹒６元，連升５日，累升約９﹒３％；網易升近１％，連升

兩日，累升近５％。



＊花旗料今年香港樓價再跌１０％，削地產股目標價＊



中國樓市待救，香港樓價亦不能獨善其身。花旗發表報告指，受到新盤更進取的減價策略，

以及利率環境持續高企兩大因素所拖累，重申對２０２４年香港樓市前景感到悲觀，預期今年住

宅樓價會再跌１０％。

花旗稱，由於中港經濟前景黯淡，金融業新增高薪職位匱乏，樓市需求疲軟，加上預期

２０２４至２０２６年平均每年新盤銷售只有約１萬至１﹒１萬伙，低於每年平均落成量２萬伙

，相信地產發展商有必要面對現實，減價促銷，故予住宅市場「減持」評級。

個股方面，花旗首選零售房地產信託基金（ＲＥＩＴｓ），其次為零售收租股，最看淡發展

商股表現。首選領展（００８２３）、九龍倉置業（０１９９７）及置富產業信託

（００７７８），並預計新世界發展（０００１７）及恒基地產（０００１２）將會受壓。花旗

更將一眾地產股目標價削２﹒７％至４５％不等，平均削２１％，新鴻基地產（０００１６）目

標價由１０３﹒３元削至９７元，長實（０１１１３）目標價由４７﹒１元削至４０元。

恒基地產今日收挫４％，新鴻基及新世界齊跌逾２％，領展亦跌０﹒６％。



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