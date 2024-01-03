《經濟通通訊社３日專訊》人民銀行數據顯示，截至去年１２月底，政策性銀行抵押補充貸

款（ＰＳＬ）餘額為３２５２２億元（人民幣．下同），按月淨新增抵押補充貸款３５００億元

，規模為２０２２年１１月以來的最大，意味著人行或正加大「三大工程」（保障性住房、城中

村改造、「平急兩用」基礎設施建設）的資金支持。

城投類地產股今早領漲，張江高科（滬：６００８９５）漲４﹒５％，雲南城投

（滬：６００２３９）、沙河股份（深：００００１４）升２﹒２％，城建發展

（滬：６００２６６）走高１﹒７％，上實發展（滬：６００７４８）升１﹒５％，合肥城建

（深：００２２０８）升０﹒９％。

華泰證券研究所副所長張繼強解讀數據指，當前房地產行業仍面臨調整壓力，基建投資增長

放緩，微觀主體活力不足，而且推進「三大工程」建設需要資金支持，ＰＳＬ是合適的資金來源

，另外運用ＰＳＬ還可起到投放基礎貨幣的作用。

中信証券首席經濟學家明明表示，「三大工程」建設需要大量中長期低成本資金，預計本輪

新增ＰＳＬ資金將主要投向上述領域，且規模可能不止３５００億元，預計將對穩增長產生積極

作用，還有助於改善部分投資者對房地產和經濟的謹慎預期。（ｅｙ）

