《經濟通通訊社３日專訊》普華永道２日發布的報告顯示，２０２３年Ａ股共有３１３隻新

股上市，同比下降２６％；融資額為３５６４億元（人民幣．下同），同比下滑３９％。不過，

２０２３年Ａ股ＩＰＯ不論數量還是融資額均超過全球其他各大資本市場。

其中，上交所、深交所的ＩＰＯ融資額分別名列全球第一和第二位。上交所去年共有１０３

隻新股發行，融資金額為１９３７億元；深交所有１３３隻新股發行，融資額為１４８１億元。

北京交易所進入快速發展期，全年共有７７隻新股上市，融資額達到１４６億元。



＊今年ＩＰＯ融資額料達１９００億元＊



普華永道預計，２０２４年全年Ａ股市場ＩＰＯ數量為２００家至２４０家，全年融資額將

達到１６００億元至１９００億元。

具體而言，２０２４年上交所和深交所主板或有３０隻至４０隻新股，實現融資額３５０億

元至４５０億元；科創板或有２５隻至３５隻新股，實現融資額４００億元至５００億元；創業

板或有６５隻至８０隻新股，實現融資額６５０億元至７００億元；北交所或有８０隻至８５隻

新股，實現融資額２００億元至２５０億元。

普華永道中國科技行業主管合夥人倪靖安表示，隨著中國經濟發展逐步進入新階段及面臨的

國內外新形勢，監管層未來會引導資本市場資源配置到重大戰略、重點領域和薄弱環節，預計

２０２４年的ＩＰＯ將傾向於支持科技創新、先進製造、綠色發展和中小企業相關領域。



＊香港去年ＩＰＯ放緩，今年有望重新躋身全球前三＊



另外，報告還顯示，香港去年ＩＰＯ集資活動顯著放緩。數據顯示，２０２３全年香港市場

有７３隻新股上市，融資額為４６３億港元，以零售、消費品及服務業、工業及材料、醫療和醫

藥及信息技術和電信服務為主，數量同比減少１９％，融資額同比減少５６％。

普華永道預計，２０２４年將有８０家企業在香港上市，全年融資總額將超過１０００億港

元，香港ＩＰＯ市場有望在２０２４年重新躋身全球前三大融資市場之列。（ｌｃ）

