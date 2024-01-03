《經濟通通訊社３日專訊》據《路透》引述五位知情人士報道，中國中央宣傳部出版局局長

馮士新已於上周被免職。中宣部出版局負責監督國家新聞出版署，報道引述知情人士表示，馮士

新被免職可能與國家新聞出版署上月宣布的網絡遊戲新規草案有關，該規定大幅收緊遊戲行業監

管，令包括騰訊（００７００）、網易（０９９９９）在內的網遊巨頭股價暴跌。

中國國務院新聞辦未就有關報道內容作出回應。



＊１２月出台監管草案限制遊戲高額消費＊



中國國家新聞出版署去年１２月２２日發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，限

制遊戲過度使用和高額消費，不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵；網絡遊戲

不得含有泄露國家秘密、危害國家安全或者損害國家榮譽和利益等的內容。

消息令中港遊戲股成當日股市重災區，行業擔憂剛剛平息的監管風暴再度捲土重來。隨後新

聞出版署有關負責人表示，意見稿旨在保障和促進網遊行業繁榮健康發展，將認真研究各方提出

的關切和意見並進一步修改完善。隨後，新聞出版署公布１２月國產網絡遊戲審批信息，共計

１０５款新遊戲獲批，單次審批數量首次突破百款，其中包括騰訊的「逆戰：未來」、網易的「

螢火突擊」，不過有網民發現部分獲批遊戲的運營公司已經倒閉。（ｒｙ）

