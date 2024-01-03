《經濟通通訊社３日專訊》華為常務董事、終端ＢＧ ＣＥＯ、智能汽車解決方案ＢＵ董事

長、智能終端與智能汽車部件ＩＲＢ主任余承東昨晚發布２０２４年新年信。他在信中稱，

２０２４年是原生鴻蒙的關鍵一年，要加快推進各類鴻蒙原生應用的開發。

余承東表示，過去幾年，面對一輪又一輪的制裁打壓，華為終端突出了重圍。２０２３年８

月，先鋒計劃啟動，Ｍａｔｅ６０系列、Ｍａｔｅ Ｘ５推出；接入鴻蒙的設備數量超過７億台

，原生鴻蒙生態迎來開局之年；問界新Ｍ７上市兩個半月大定突破１０萬台。



＊助車企造好車、賣好車，建立鴻蒙智行生態聯盟＊



他強調，接下來手機要聚焦六大核心功能，做強長板，做到世界領先；ＰＣ要解決關鍵技術

和生態問題，擴大規模；智選車業務利用華為多年的技術積累和管理能力，幫助車企造好車、賣

好車，建立鴻蒙智行生態聯盟，實現商業成功。

他還提到，２０２４年是原生鴻蒙的關鍵一年，要加快推進各類鴻蒙原生應用的開發，集中

打贏技術底座和三方生態兩大最艱巨的戰斗，通過技術創新、產品創新和商業模式創新，構建強

大的鴻蒙生態，拉動中國電子工業崛起。（ｒｙ）

