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AH股新聞

03/01/2024 11:35

《華為動向》華為多個智選車品牌已與懂車帝等三平台停止合作

　　《經濟通通訊社３日專訊》據內媒消息，繼此前華為高管余承東「怒懟」懂車帝風波後，華
為多個智選車品牌已與懂車帝等汽車平台停止合作。
　　有傳聞稱２０２４年１月起，華為鴻蒙智行旗下問界、智界停止與汽車之家、懂車帝、易車
的合作，旗下門店也未再開通相關平台會員服務，用戶到三車平台去搜索問界車型，其門店留資
渠道已全部下架。有猜測認為，鴻蒙智行或許會自建Ａｐｐ。
　　汽車媒體「車ｆａｎｓ」創始人孫少軍也在微博上表示：「跟總部和渠道的朋友確認了下，
華為確實已經主動停掉中國三大汽車門戶網站（懂車帝、易車網、汽車之家）合作。」針對此事
，華為方面暫未置評。
　　去年１２月，懂車帝公布了冬測成績榜單，結果顯示由賽力斯（滬：６０１１２７）生產，
實際上由華為主導的汽車問界Ｍ７，其純電續航達成率只有３１﹒６％，在插電式混合動力汽車
組別排名墊底。
　　問界官方其後發表文章反擊，質疑懂車帝測試標準和過程不科學、不嚴謹、不公正；余承東
在微信朋友圈稱這是「坑人的測試，誤導民眾！」懂車帝隨即回應稱，測試所有參與車輛使用統
一標準，符合用戶冬季用車場景，不存在區別對待。（ｒｙ）

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