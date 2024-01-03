《經濟通通訊社３日專訊》據《界面新聞》報道，抖音對主播的管理不斷趨嚴。今日，抖音

直播新版「健康分」處罰正式生效，近５０００名主播當日被減少直播推薦、限制功能，甚至永

久回收直播權限，有３０３名主播被關閉「禮物」功能。



＊帳號「健康分」多次違規歸零，將永久停播＊



所謂「健康分」，是一項於去年９月開始試運行的主播分級分類管理機制，在針對直播間違

規內容做單次處罰的基礎上，平台根據主播日常直播行為增減帳號「健康分」，並依據分值對帳

號分級定檔，不同檔位對應不同的管理措施。這意味著，一些多次違規仍無改善的主播很可能會

失去直播權限。

據了解，新版「健康分」初始分值為１００分，違規一次扣減１到８分不等，通過專業或優

質主播申請的帳號可獲得１２０分初始分值。目前有２７５００人通過了專業或優質主播申請。

具體扣分情況則由違規程度、主播等級和影響範圍共同決定。總分低於７０的主播，會被減

少推薦且限制單日ＰＫ（主播人氣之間的比拼）次數，低於４０分禁止使用ＰＫ功能；如果低於

２０分，還將失去禮物收入功能，０分主播則被永久回收直播權限。若完成線上學習或持續合規

直播，主播可獲得加分機會。（ｒｙ）

