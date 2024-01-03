《經濟通通訊社３日專訊》人民銀行昨公布，２０２３年１２月，國家開發銀行、中國進出

口銀行、中國農業發展銀行淨新增抵押補充貸款（ＰＳＬ）３５００億元（人民幣．下同），是

繼２０２３年２月後十個月以來首次淨新增。ＰＳＬ於２０１４年創設，屬於支持國民經濟重點

領域、薄弱環節和社會事業發展而對金融機構提供的期限較長的大額融資，採取質押方式發放。

中信證券表示，「三大工程」（保障性住房、城中村改造、「平急兩用」基礎設施）建設需

要大量中長期低成本資金，預計本輪新增ＰＳＬ資金將主要投向上述領域，且規模可能不止

３５００億元。ＰＳＬ投放將對穩增長產生積極拉動作用，假設新增５０００億元，不僅有望帶

動全年社會固定資產投資增長０﹒５至０﹒７個百分點，還有助於提振市場情緒，扭轉部分投資

者的悲觀預期。不過，ＰＳＬ資金來源於人行，投放ＰＳＬ對基礎貨幣的影響較大，存在擠壓其

他貨幣政策工具空間的可能。

東吳證券研究所宏觀首席分析師陶川指出，ＰＳＬ工具在２０１５年及２０２２年均啟用過

，均是為了扭轉地產預期、支撐投資增速、穩定信用擴張。當下ＰＳＬ工具有再度運用的合適條

件，在加大「三大工程」支持力度的要求下，重啟ＰＳＬ工具提供中長期低成本資金支持來托舉

地產投資的必要性在上升。

廣發證券亦認為，２０２４年人行繼續使用ＰＳＬ工具的可能性較高，尤其可能投向城中村

改造和保障房建設兩大地產相關領域。（ｓｌ）



