《經濟通通訊社３日專訊》美元指數強升致新興市場匯市走弱，人民幣兌美元中間價今報

７﹒１００２，較上個交易日跌２３２點子，止三連升。滬深股市今早低開，滬綜指低開

０﹒１７％，報２９５７﹒１１點，深成指低開０﹒２４％，創業板指低開０﹒３１％，互聯網

、汽車板塊領跌。

人民銀行數據顯示，截至去年１２月底，政策性銀行抵押補充貸款（ＰＳＬ）餘額為

３２５２２億元（人民幣．下同），按月淨新增抵押補充貸款３５００億元，規模為２０２２年

１１月以來的最大，意味著人行或正加大保障性住房等「三大工程」建設的資金支持。有專家意

見指，由於流動性充足，第一季度人行降準的可能性很低，例如中信証券認為，ＰＳＬ投放將對

穩增長產生積極拉動作用，但存在擠壓其他貨幣政策工具空間的可能。

人民銀行公布，進行１４０億元７天期逆回購，今日淨回籠５５８０億元，連續兩個交易日

收水１４２７０億元。中金公司報告稱，考慮到美聯儲加息周期接近尾聲，當前經濟增長動能仍

有提振空間，預計今年貸款市場報價利率（ＬＰＲ）將下調２０至３０個基點，降息時點或為年

初至年中。

據《路透》引述知情人士報道，中國中央宣傳部出版局局長馮士新已於上周被免職，事件可

能與國家新聞出版署上月宣布的網絡遊戲新規草案有關，市場關注遊戲板塊今日表現。

另據報內地銀行業踏入新一年再度大規模下調存量房貸利率，降幅達１０個基點，這是由於

５年期以上ＬＰＲ在去年總共下調１０個基點，對於選擇１月１日作為重定價日的房貸客戶來說

，房貸利率將相應下調。（ｅｙ）

