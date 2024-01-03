《經濟通通訊社３日專訊》上證Ｂ股指數收升０﹒８％，報２３４﹒１９點。深證Ｂ股指數
收跌０﹒１％，報１０７５﹒２１點。
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03/01/2024 15:08
《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升０﹒８％，深證Ｂ收跌０﹒１％
《經濟通通訊社３日專訊》上證Ｂ股指數收升０﹒８％，報２３４﹒１９點。深證Ｂ股指數
收跌０﹒１％，報１０７５﹒２１點。
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