《經濟通通訊社３日專訊》美元指數強升致新興市場匯市走弱，人民幣兌美元中間價較上日

跌２３２點子，止三連升。滬綜指先是窄幅低開，盤中維持窄幅上落，午間收市跌０﹒１７％，

報２９５７﹒３４點，科技股領跌，深成指挫１％，創業板指更插水１﹒３４％。

盡管內媒發聱呼籲監管機構應保持克制穩定市場預期，惟股市交投情況未有改善，兩市半日

成交４６７６億元（人民幣．下同），較上日（２日）同時段成交減少７﹒２％，惟陸股通淨流

入超過１１億元。

人民銀行進行１４０億元７天期逆回購，今日淨回籠５５８０億元，連續兩個交易日收水合

共１４２７０億元。中金公司報告稱，考慮到美聯儲加息周期接近尾聲，當前經濟增長動能仍有

提振空間，預計今年貸款市場報價利率（ＬＰＲ）將下調２０至３０個基點，降息時點或為年初

至年中。



＊ＰＳＬ重出江湖，城投股領漲＊



人民銀行數據顯示，截至去年１２月底，政策性銀行抵押補充貸款（ＰＳＬ）餘額為

３２５２２億元，按月淨新增抵押補充貸款３５００億元，規模為２０２２年１１月以來的最大

，意味著人行或正加大保障性住房等「三大工程」建設的資金支持。城投類地產股今早領漲，津

濱發展（深：０００８９７）漲停，上實發展（滬：６００７４８）升４﹒６％，雲南城投

（滬：６００２３９）漲３％，城建發展（滬：６００２６６）走高１﹒９％，海南高速

（深：０００８８６）升１﹒６％。



＊網遊新規能否減辣，市場「十五十六」＊



據《路透》引述知情人士報道，中央宣傳部出版局局長馮士新已於上周被免職，事件可能與

國家新聞出版署上月宣布的網絡遊戲新規草案有關；另外，中共中央黨校所主辦的機關報《學習

時報》發表頭版文章，指政府對平台經濟的監管行動和政策調整應充分聽取各方意見，避免影響

、中斷平台企業正常經營活動，防範政策疊加導致非預期風險。

網遊概念仍兩邊走，大晟文化（滬：６００８９２）漲停，佳創視訊（深：３００２６４）

升９％，奧飛娛樂（深：００２２９２）升４﹒７％，盛天網絡（深：３００４９４）升

３﹒４％，愷英網絡（深：００２５１７）升３﹒１％，惟賽為智能（深：３０００４４）跌

２﹒８％，游族網路（深：００２１７４）、德力股份（深：００２５７１）跌２﹒２％。

（ｅｙ）

