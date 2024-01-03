《經濟通通訊社３日專訊》美元指數強升致新興市場匯市走弱，人民幣兌美元中間價較上日
跌２３２點子，止三連升。滬綜指先是窄幅低開，盤中維持窄幅上落，午間收市跌０﹒１７％，
報２９５７﹒３４點，科技股領跌，深成指挫１％，創業板指更插水１﹒３４％。
盡管內媒發聱呼籲監管機構應保持克制穩定市場預期，惟股市交投情況未有改善，兩市半日
成交４６７６億元（人民幣．下同），較上日（２日）同時段成交減少７﹒２％，惟陸股通淨流
入超過１１億元。
人民銀行進行１４０億元７天期逆回購，今日淨回籠５５８０億元，連續兩個交易日收水合
共１４２７０億元。中金公司報告稱，考慮到美聯儲加息周期接近尾聲，當前經濟增長動能仍有
提振空間，預計今年貸款市場報價利率（ＬＰＲ）將下調２０至３０個基點，降息時點或為年初
至年中。
＊ＰＳＬ重出江湖，城投股領漲＊
人民銀行數據顯示，截至去年１２月底，政策性銀行抵押補充貸款（ＰＳＬ）餘額為
３２５２２億元，按月淨新增抵押補充貸款３５００億元，規模為２０２２年１１月以來的最大
，意味著人行或正加大保障性住房等「三大工程」建設的資金支持。城投類地產股今早領漲，津
濱發展（深：０００８９７）漲停，上實發展（滬：６００７４８）升４﹒６％，雲南城投
（滬：６００２３９）漲３％，城建發展（滬：６００２６６）走高１﹒９％，海南高速
（深：０００８８６）升１﹒６％。
＊網遊新規能否減辣，市場「十五十六」＊
據《路透》引述知情人士報道，中央宣傳部出版局局長馮士新已於上周被免職，事件可能與
國家新聞出版署上月宣布的網絡遊戲新規草案有關；另外，中共中央黨校所主辦的機關報《學習
時報》發表頭版文章，指政府對平台經濟的監管行動和政策調整應充分聽取各方意見，避免影響
、中斷平台企業正常經營活動，防範政策疊加導致非預期風險。
網遊概念仍兩邊走，大晟文化（滬：６００８９２）漲停，佳創視訊（深：３００２６４）
升９％，奧飛娛樂（深：００２２９２）升４﹒７％，盛天網絡（深：３００４９４）升
３﹒４％，愷英網絡（深：００２５１７）升３﹒１％，惟賽為智能（深：３０００４４）跌
２﹒８％，游族網路（深：００２１７４）、德力股份（深：００２５７１）跌２﹒２％。
（ｅｙ）
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