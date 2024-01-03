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AH股新聞

03/01/2024 13:32

《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒２７％，深成指跌１﹒２％

　　《經濟通通訊社３日專訊》Ａ股市場午後續跌，滬綜指跌０﹒２７％，報２９５４﹒２５點
，滬深３００指數跌０﹒６８％，深成指跌１﹒２％。上海Ｂ股升０﹒４６％，深圳Ｂ股跌
０﹒３９％。（ｃｔ）

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