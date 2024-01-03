《經濟通通訊社３日專訊》人民銀行在２０２３年１２月重啟政策性銀行抵押補充貸款
（ＰＳＬ），按月淨新增３５００億元（人民幣．下同），規模為２０２２年１１月以來的最大
，分析認為此舉意味人行正加大「三大工程」（保障性住房、城中村改造、「平急兩用」基礎設
施）建設的資金支持。中信證券表示，ＰＳＬ投放將對穩增長產生積極拉動作用，假設新增
５０００億元，不僅有望帶動全年社會固定資產投資增長０﹒５至０﹒７個百分點，還有助於提
振市場情緒，扭轉部分投資者的悲觀預期。
滬深股市今日弱勢運行，滬綜指低開０﹒１７％，報２９５７點，盤中跌幅加大，低見
２９５３點，尾盤在旅遊、煤炭、石油板塊走高下，滬綜指收升０﹒１７％，報２９６７點，不
過，ＭＲ概念股等科技股走軟，深市全面下跌，深成指收跌０﹒７５％，創業板指更跌逾１％。
人行連續兩個交易日收水１﹒４萬億。滬深兩市今日成交額僅７３７５億，較上個交易日縮
６％。外資今日淨流入近１７億元，結束連續兩個交易日流出。
分析指，煤炭板塊在業績有保障疊加高額股息回報下，其投資價值愈發凸顯。加上內地冬季
出現的大範圍寒潮，電力、煤炭及油股受追捧，中國神華（滬：６０１０８８）最高見
３３﹒１８元，創２００８年以來新高。
中金公司預計今年貸款市場報價利率（ＬＰＲ）將下調２０至３０個基點，降息時點或為年
初至年中。銀行股撐市，農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒６４％，升最多，建設銀行
（滬：６０１９３９）、工商銀行（滬：６０１３９８）齊升１％。（ｃｔ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ３３７８﹒３０ －０﹒２４
上證綜合指數 ２９６７﹒２５ ＋０﹒１７ ３２１０﹒００
上證Ａ股指數 ３１１１﹒０３ ＋０﹒１７
深證成份指數 ９３３０﹒８６ －０﹒７５ ４１６５﹒００
深圳創業板指數 １８３４﹒７３ －１﹒１４
上證Ｂ股指數 ２３４﹒１９ ＋０﹒７６ １﹒６１
深證Ｂ股指數 １０７５﹒２１ －０﹒１３ ０﹒６８
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