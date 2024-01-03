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AH股新聞

03/01/2024 15:08

《滬股通》上證Ａ股指數收升０﹒１７％，陸股通流入１７億元人幣

　　《經濟通通訊社３日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒１７％，報３１１１﹒０３點。
　　北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４８７﹒４億元，用
３２﹒６億元或６％，淨流入２１億元。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入近１７億元，結束連續兩個交易日流出
。（ｒｙ）

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