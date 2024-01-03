《經濟通通訊社３日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒１７％，報３１１１﹒０３點。

北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４８７﹒４億元，用

３２﹒６億元或６％，淨流入２１億元。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入近１７億元，結束連續兩個交易日流出

。（ｒｙ）

