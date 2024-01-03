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AH股新聞

03/01/2024 10:13

《Ａ股焦點》傳有高官因網遊新規草案事件被免職，遊戲股拉升

　　《經濟通通訊社３日專訊》據外媒最新報道，中國中央宣傳部出版局局長馮士新於上周被免
職，事件可能與國家新聞出版署上月發布網絡遊戲新規草案有關，該規定大幅收緊遊戲行業監管
，令包括騰訊（００７００）、網易（０９９９９）在內的網遊巨頭股價暴跌。
　　今日內地《經濟日報》頭版文章提及，當局要多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，
謹慎出台收縮性抑制性政策。
　　中共中央黨校所主辦的機關報《學習時報》發表頭版文章，指平台經濟是中國數字經濟的重
要組成部分和中國經濟社會運行與產業創新發展的重要載體，政府對平台經濟的監管行動和政策
調整應充分聽取各方意見，避免影響、中斷平台企業正常經營活動，防範政策疊加導致非預期風
險。
　　網遊板塊見升幅，大晟文化（滬：６００８９２）升停封板，愷英網絡
（深：００２５１７）及佳創視訊（深：３００２６４）漲６％，盛天網絡
（深：３００４９４）升４﹒５％，奧飛娛樂（深：００２２９２）升４％，三七互娛
（深：００２５５５）、完美世界（深：００２６２４）及冰川網絡（深：３００５３３）紛紛
跟漲。（ｒｙ）

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