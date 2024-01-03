《經濟通通訊社３日專訊》內地不少供樓族在新年收到好消息，獲貸款銀行通知房貸利率再

降低１０個基點。有內媒引述一名貸款買房人的情況，她的房貸利率獲告知從４﹒１％降到４％

，調整完成後胡女士每月能少還約２０元人民幣，相當於一杯手搖奶茶的價錢。

這是自２０２３年來銀行業第二度大規模下調存量房貸利率。在去年９月，借款人可按人行

和金監總局規定向承貸金融機構提出申請，以新發放貸款置換存量房貸，從而下調房貸利率。至

於今年初再度下調存量房貸利率１０個基點，則是針對ＬＰＲ（貸款市場報價利率）進行的。在

去年全年，５年期以上ＬＰＲ僅於６月下調過一次，利率水平從４﹒３％下降至４﹒２％，降幅

達１０個基點，對於選擇１月１日作為重定價日的房貸客戶來說，房貸利率將相應下調１０個基

點。



＊專家料今年ＬＰＲ最多可降１５基點＊



隨著中國經濟下行壓力不減，今年中國金融當局很可能繼續政策降息，意味著ＬＰＲ還有下

行空間。內媒引述民生銀行首席經濟學家溫彬認為，中央經濟工作會議提出促進社會綜合融資成

本穩中有降，今年央行大概率仍將引導ＬＰＲ適度下行，進而推動融資成本穩中有降，激活生產

消費信貸需求。不過人行亦曾提出要維持銀行息差和利潤在合理水平，ＬＰＲ和新發貸款利率進

一步下行空間將有所收窄。至於招聯首席研究員董希淼對內媒表示，２０２４年ＬＰＲ仍然有下

調１０至１５個基點的空間。（ｅｙ）

