《經濟通通訊社３日專訊》內地《經濟日報》刊登署名「金觀平」的頭版文章，提出當局要

多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，謹慎出台收縮性抑制性政策。

文章指，當前中國經濟恢復仍處在關鍵階段，進一步推動經濟回升向好，對宏觀政策的實施

提出了更高要求。中央經濟工作會議曾提出要增強宏觀政策取向一致性、把非經濟性政策納入宏

觀政策取向一致性評估，文章希望各地區各部門務必堅持系統觀念、講究策略方法、強化政策統

籌，形成共促高質量發展的合力。

文章特別提到，除了直接的經濟政策，許多非經濟性政策也對經濟運行產生直接或間接的影

響。出台政策是為了解決問題、促進發展，而針對經濟發展中的具體問題，當局應當明確以回應

經營主體需求為導向、以激發市場活力為導向。

文章表示，在２０２４年，面對國際國內環境發生的深刻複雜變化，面對進一步推動經濟回

升向好需要克服的困難和挑戰，要多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，謹慎出台收縮性

抑制性政策。

中國國家新聞出版署去年１２月發布網絡遊戲管理辦法草案，大幅收緊遊戲行業監管，外界

擔心新規對遊戲產業帶來重大打擊，消息公布當日騰訊（００７００）、網易（０９９９９）在

內的網遊巨頭股價暴跌。但據《路透》最新報道，中國中央宣傳部出版局局長馮士新於上周被免

職，疑與此事有關。（ｅｙ）

