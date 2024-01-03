《經濟通通訊社３日專訊》上月網絡遊戲管理辦法草案出台引發資本市場千重浪，但最近宣

傳風向來看政策有機會轉向。中共中央黨校所主辦的機關報《學習時報》發表頭版文章，指平台

經濟是中國數字經濟的重要組成部分和中國經濟社會運行與產業創新發展的重要載體，平台經濟

規範健康持續發展的意義已經超越行業本身，政府實施平台經濟監管目的在於引導後者健康有序

發展，是為使市場在資源配置中起決定性作用營造良好環境。

文章指出，監管行動和政策調整要充分聽取各方意見，尤其是行政相對人意見，避免影響、

中斷平台企業正常經營活動，防範政策疊加導致非預期風險。文章又指出，應更好地發揮平台經

濟在發展全局中的地位和作用，需要健全完善容錯糾錯機制推動平台經濟規範健康發展；通過構

建政府、企業、社會多方協同的治理模式，明確各方主體責任和義務，完善行業自律機制，才能

推動平台經濟更好服務和融入新發展格局，為高質量發展釋放新動能。

中國國家新聞出版署去年１２月發布網絡遊戲管理辦法草案，大幅收緊遊戲行業監管，外界

擔心新規對遊戲產業帶來重大打擊，消息公布當日騰訊（００７００）、網易（０９９９９）在

內的網遊巨頭股價暴跌。但據《路透》最新報道，中國中央宣傳部出版局局長馮士新於上周被免

職，疑與此事有關。（ｅｙ）

