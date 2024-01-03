《經濟通通訊社３日專訊》去年多家國企成立人民武裝部，引發外界對中國「備戰」的關注

，而身為民企的中國乳業巨頭伊利股份（滬：６００８８７）日前也成立了人武部，號稱要建設

一支「平時服務、急時應急、戰時應戰」的國防力量，從網上資料來看，這可能是近年來首見有

知名民企成立民兵隊伍。

據《內蒙古日報》報道，呼和浩特市委書記包鋼上周五（１２月２９日）主持伊利集團人武

部揭牌儀式，由內蒙古軍區政委楊小康、自治區常務副主席黃志強揭牌，三人都是內蒙古黨委常

委。黃志強在講話中提出，「希望伊利集團武裝部要牢記職責使命，不負關懷厚愛，發揮黨管武

裝的政治優勢和強大威力，打造全區基層武裝部建設的示範樣板，把武裝部建設得和伊利品牌一

樣，叫得響、品質好」。

至於伊利最大對手、由國資控制的蒙牛乳業（０２３１９）早於去年５月已成立了人民武裝

部。

國防部發言人吳謙去年１０月曾表示，中國國防是全民的國防，民兵制度是中國基本軍事制

度，中國公民和企業事業組織、社會組織，都應依法參加民兵組織、開展民兵工作。（ｅｙ）





