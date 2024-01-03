《經濟通通訊社３日專訊》王健林繼續出售萬達廣場。據天眼查披露信息顯示，２０２３年

１２月２７日，大連萬達商業管理集團股份有限公司退出上海金山萬達廣場投資有限公司股東名

單，新股東為蘇州聯商貳號商業管理有限公司，法定代表人由高茜變更為關兆彧。

上海金山萬達廣場投資有限公司２０１３年４月２日註冊成立，註冊資本１１５１８萬元人

民幣，該公司旗下擁有上海金山萬達廣場。蘇州聯商貳號商業管理有限公司成立於２０２３年

１１月２４日，由中聯前源不動產基金管理有限公司全資持有。

值得一提的是，今次是中聯基金近期從萬達手中接手的第四家萬達廣場，其中，江蘇蘇州太

倉萬達廣場由蘇州聯商三號商業管理有限公司接手；浙江湖州萬達廣場由蘇州聯商伍號商業管理

有限公司接手；廣州蘿崗萬達廣場由蘇州聯商肆號商業管理有限公司接手。這些蘇州聯商公司為

中聯基金旗下公司。

中聯基金成立於２０１３年，專注於以ＲＥＩＴｓ為核心的不動產金融業務。



＊據報萬達談判期間要求出售物業後有回購權力＊



有內媒認為，中聯基金接手湖州、太倉、廣州蘿崗、上海金山四家萬達廣場，只是第一步，

並非其最終目的。此前曾有報道透露，萬達集團在與潛在買家談判期間提到，物業項目可以出售

給對方，但要求自己有回購權力，有買家直接選擇拒絕這一條款。不過，對於中聯基金而言，這

或許正是其未來所需。

此外，單在上海，連同今次，已有三家萬達廣場被轉讓，另外兩家為松江萬達廣場、周浦萬

達廣場，均由大家保險接手。大家保險還收購了西寧海湖萬達廣場和江門台山萬達廣場。

（ｓｌ）

