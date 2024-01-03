《經濟通通訊社３日專訊》內地各地方政府為刺激樓市各出其謀。河南洛陽市政府今日發布

關於印發進一步促進房地產市場平穩健康發展若干措施的通知，其中提出在中心城區（即澗西區

、西工區、老城區、瀍河區、洛龍區、伊濱區）「以獎代補」開展購房特惠活動：自今年１月１

日起，新建商品住宅和公寓的網簽滿２０００套即開展一期抽獎（原則上不超過三期），每期最

高獎金為「購房款５０％現金」，上限５０萬元（人民幣．下同）。

通知提出，上述抽獎每期設特等獎１名，獎勵為購房款５０％現金，最高５０萬元；一等獎

５名，獎勵現金２０萬元；二等獎１０名，獎勵現金１０萬元；三等獎３０名，獎勵現金５萬元

。獎金均為稅前金額，具體活動方案由市住房城鄉建設局另行擬定。

通知還提出推進多元化安置。各縣區政府根據實際，可在棚戶區改造項目試點推行「房票」

制度，對於選擇使用「房票」居民，若在規定期限內購房，屬地政府可適當提高購房補助標準，

並支持房地產企業給予優惠。支持縣區政府購買新建商品住宅或公寓作為徵收補償安置房。

其他政策包括「認房不認貸」；首套、二套房貸最低首付比例統一為２０％、３０％；推廣

「帶押過戶」；在指定期間內購買一定面積的新房繼續實行購房補貼等。通知自今年１月１日起

執行，無明確執行期限的條款執行期限為１年。（ｓｌ）

