《經濟通通訊社３日專訊》中國足球協會今日發布《中國足球協會職業俱樂部和球隊名稱管

理規定（試行）》，允許俱樂部在２０２４－２０２８賽季對所屬球隊冠名。中國足協相關負責

人表示，允許冠名的前提是俱樂部名稱非企業化（中性名），而冠名對象必須具有合法資質和良

好的社會形象；一支球隊僅可接受一個贊助商的冠名，不同俱樂部的球隊不可被同一贊助商（包

括其前十大股東或實際控制人的字號、商號或品牌）冠名。

負責人並指出，冠名名稱應為贊助商企業或品牌名稱，不包含商品或服務類別、組織形式等

，且符合廣告法及行業管理相關要求。俱樂部所屬球隊不得接受俱樂部股東的字號、商號或品牌

（包括與其相似的漢字或詞組）的冠名；不得接受博彩、煙草等贊助商的冠名。冠名內容應符合

中國職業足球聯賽的整體形象和品牌戰略，不得侵犯他人合法權益，不得含有虛假、誤導性信息

。



＊有條件接受俱樂部異地遷移，原則上５年內不可更改＊



中國足協同日發布《中國足球協會男子職業聯賽俱樂部變更註冊會員協會及股權轉讓規定（

試行）》，以及關於２０２４賽季中超、中甲和中乙俱樂部球員轉會註冊有關事宜的通知。其中

《規定》提出有條件接受職業俱樂部的異地遷移（即變更註冊會員協會），取消新升級俱樂部在

升級一年內不得進行重要股權轉讓的限制等，而俱樂部完成變更註冊會員協會後，原則上５年內

不得再次申請變更。通知則規定，新賽季中超球隊每場可最多報名５名外援，上場最多５名外援

，累計註冊外援不超過７人；中甲球隊每場可最多報名３名外援，上場最多３名外援，累計註冊

外援不超過４人。（ｓｌ）

