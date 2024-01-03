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AH股新聞

03/01/2024 12:07

《中國要聞》去年全國平均氣溫攝氏１０﹒７度，為６２年來最高

　　《經濟通通訊社３日專訊》據國家氣候中心消息，２０２３年全國平均氣溫為攝氏１０﹒７
度，較常年的９﹒９度偏高０﹒８度，為１９６１年有完整氣象觀測記錄以來最高，打破
２０２１年１０﹒５度的記錄。
　　２０２３年全國大部分地區氣溫偏高０﹒５－１度，其中山東、遼寧、新疆、貴州、雲南、
天津、湖南、河北、四川、河南、北京、內蒙古、廣西等１３個省（市、區）氣溫均為１９６１
年以來歷史最高，全國共１２７個國家氣象站日最高氣溫突破歷史極值。
　
＊最冷最熱溫度亦打破中國紀錄＊
　
　　另據統計，２０２３年１月２２日黑龍江漠河勁濤最低零下５３度，７月１６日新疆吐魯番
三堡鄉最高５２﹒２度，分別打破中國實測最冷和最熱紀錄。這充分體現出氣溫在全球變暖背景
下的分布特徵－－平均值更高，極端冷暖事件也更容易出現。
　　此外，２０２３年，全國平均降水量６１５毫米，較常年偏少３﹒９％。全國共５５個國家
氣象站日降水量突破歷史極值。
　　另據統計，２０２３年降水最多的站點是廣西北海，累計為３２３３﹒６毫米，也是當地降
雨最多的一年。此外，江蘇昆山、重慶北碚、湖北宜城、黑龍江五常和牡丹江等地的年降水總量
均打破當地紀錄。（ｓｌ）

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