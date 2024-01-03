《經濟通通訊社３日專訊》據新浪科技報道，百度（０９８８８）擬將量子實驗室及可移交

的量子實驗儀器設備等捐贈予北京量子信息科學研究院，目前雙方正在推進具體細節。

去年１１月，阿里達摩院也將量子實驗室捐贈予浙江大學。（ｓｌ）

