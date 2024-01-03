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AH股新聞

03/01/2024 12:06

《中國要聞》百度據報擬捐量子實驗室予北京量子信息科學研究院

　　《經濟通通訊社３日專訊》據新浪科技報道，百度（０９８８８）擬將量子實驗室及可移交
的量子實驗儀器設備等捐贈予北京量子信息科學研究院，目前雙方正在推進具體細節。
　　去年１１月，阿里達摩院也將量子實驗室捐贈予浙江大學。（ｓｌ）

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