《經濟通通訊社３日專訊》據新浪科技報道，百度（０９８８８）擬將量子實驗室及可移交
的量子實驗儀器設備等捐贈予北京量子信息科學研究院，目前雙方正在推進具體細節。
去年１１月，阿里達摩院也將量子實驗室捐贈予浙江大學。（ｓｌ）
【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動
03/01/2024 12:06
《中國要聞》百度據報擬捐量子實驗室予北京量子信息科學研究院
《經濟通通訊社３日專訊》據新浪科技報道，百度（０９８８８）擬將量子實驗室及可移交
的量子實驗儀器設備等捐贈予北京量子信息科學研究院，目前雙方正在推進具體細節。
去年１１月，阿里達摩院也將量子實驗室捐贈予浙江大學。（ｓｌ）
【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動
上一篇新聞︰03/01/2024 12:07 《中國要聞》去年全國平均氣溫攝氏１０﹒７度，為６２年來最高
下一篇新聞︰03/01/2024 12:05 《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表
03/01/2024 12:27 【內房困局】碧桂園旗下公司偷稅被淄博市稅務局罰５５４０萬人幣
03/01/2024 12:05 《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰