《經濟通通訊社３日專訊》華潤集團網站發布聲明指，集團從未以「華潤電力」「華潤五豐

」的名義開展非法融資擔保、銷售理財產品等業務，集團也不會利用電力、食品等產品或項目開

展任何非法金融活動。聲明呼籲，已遭受損失或發現相關情況的群眾，應立即向公安機關報案。

聲明指出，近期集團及下屬公司陸續接到群眾舉報，有不法分子以集團「華潤電力」名義開

發移動端程序吸引社會投資，在社交媒體上散布「華潤電力資金盤」「華潤電力資金退款登記」

等不實信息。另有不法分子以集團「華潤五豐」板塊名義建立相關移動端程序╱網站╱群聊，以

「食品＋互聯網＋金融」的經營模式，將集團生產的各類食品進行「包裝」，開展非法金融活動

。

經集團核實，不法分子偽造的「華潤電力」「華潤五豐」有關內容和行為均與集團沒有任何

關聯。對未經允許擅自使用華潤集團及旗下企業名義實施侵犯集團合法權益的非法行為，一經發

現，集團將堅決通過法律途徑維護自身權益。集團鄭重警告正在冒用華潤集團及旗下企業名義進

行詐騙及其他違法活動的任何組織和個人，立即停止一切非法行為。（ｓｌ）

