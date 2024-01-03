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AH股新聞

03/01/2024 14:19

《汽車新勢力》蔚來、國軒高科等出資１６億成立經營充電設施公司

　　《經濟通通訊社３日專訊》企查查Ａｐｐ顯示，中安能源（安徽）有限公司近日成立，註冊
資本１６億元（人民幣．下同），經營範圍涵蓋電動汽車充電基礎設施運營、集中式快速充電站
、充電樁銷售、機動車充電銷售、新能源汽車換電設施銷售、電池零配件銷售和電池銷售等。
　　企查查股權穿透顯示，該公司由安徽省能源集團有限公司（皖能集團）、安徽省皖能資本投
資有限公司、安徽省天然氣開發股份有限公司（皖天然氣）（滬：６０３６８９）、武漢蔚來能
源有限公司、國軒高科（深：００２０７４）等共同持股。
　　據皖天然氣上月２２日晚間發布的相關公告，其中皖能集團認繳出資５﹒０４億元，持股
３１﹒５％；皖能資本認繳出資１﹒４億元，持股８﹒７５％；安徽天然氣認繳出資１﹒４億元
，持股８﹒７５％；國軒高科認繳出資３﹒０８億元，持股１９﹒２５％；蔚來汽車認繳出資
３﹒０８億元，持股１９﹒２５％。
　　公告指，本次投資將加快安徽省充換電基礎設施及平台建設，統一換電標準及電池銀行業務
、虛擬電廠、碳管理等新能源汽車後市場相關領域。（ｓｌ）

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