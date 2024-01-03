《經濟通通訊社３日專訊》半導體產業研究公司ＴｅｃｈＩｎｓｉｇｈｔｓ最新預測顯示，

２０２４年安卓和蘋果ｉＯＳ將繼續在全球保持雙雄地位，但在中國市場上的份額將被華為鴻蒙

操作系統蠶食，鴻蒙Ｈａｒｍｏｎｙ ＯＳ將自２０２４年起成為中國市場上第二大智能手機操

作系統。ＴｅｃｈＩｎｓｉｇｈｔｓ相信，華為在２０２４年將堅實復甦，並重新洗牌中國智能

手機操作系統市場，奪取蘋果和安卓廠商的份額。

華為早前宣布，鴻蒙２０２４年推出的下一個版本ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ將完全自

研系統底層，不再兼容安卓應用，並指「那將會是整個中國終端類操作系統裏真正的王者」，已

有４００多家合作夥伴全面啟動鴻蒙原生應用的開發，包括美團（０３６９０）、麥當勞、去哪

兒、新浪、釘釘、螞蟻集團、小紅書、嗶哩嗶哩（０９６２６）、高德地圖等。

華為常務董事、終端ＢＧ ＣＥＯ、智能汽車解決方案ＢＵ董事長、智能終端與智能汽車部

件ＩＲＢ主任余承東昨晚發布２０２４年新年信，稱２０２４年是原生鴻蒙的關鍵一年，要加快

推進各類鴻蒙原生應用的開發。（ｓｌ）

