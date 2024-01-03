【ＦＯＣＵＳ】上月登陸旺角的「平價現製飲品之王」蜜雪冰城，周一（２日）向港交所遞
交招股書，呈現一個以「平」打遍天下的故事－－主打單價２－８元人民幣，逾３﹒２萬間內地
分店，首三季累計賣出５４億杯天量。不過，故事最引人入勝處在於，５７％的門店位於三線及
以下城市，９８％的收入來自向加盟商銷售食材和設備。
＊自建供應鏈，平字打天下＊
４元的冰鮮檸檬水，６元的珍珠奶茶，７元的滿杯百香果，僅首三季，蜜雪冰城各賣出
９﹒１３億、３﹒２６億、２﹒６億杯；飲品總出杯量高達５４億杯，超過行業排名第二至第五
３３億杯的總和，終端銷售額３４６億元。蜜雪效應之下，有「新式茶飲第一股」之稱的奈雪，
客單價從２０１９年的４３元以上拾級而下，直落最新３２元左右。
頭頂中國「最大的現製茶飲品牌」光環，主打「下沉策略」可謂功不可沒；在內地逾３﹒２
萬間門店中，近５７％位於三線及以下城市。而在擁有最多（逾２３００間）海外門店的印尼，
從雅加達郊區的大學校園，到鄉村塵土飛揚的窄巷，總能看到鮮紅色的蜜雪冰城招牌。對蜜雪冰
城的粉絲而言，精緻、時尚不再重要，便宜、豐富才是王道。
何解價錢可以如此便宜？不同於喜茶、奈雪、茶百道等向外大量採購食材，蜜雪冰城擁有行
業內最大的端到端供應鏈體系，其中核心飲品食材的自產比例達１００％。以其爆款冰鮮檸檬水
的核心原料檸檬為例，其在國內檸檬的主要產地四川安岳，從事收儲、運營、初加工，去年首９
個月採購高達４﹒４萬噸。
＊關店數急升，一人店興起＊
而公司的生財之道並非「Ｔｏ Ｂ」而是「Ｔｏ Ｃ」，據招股書披露，９８％的收入來自
向加盟商銷售糖漿、奶粉、果肉、杯子、飲管、冰箱、咖啡機等食材、設備。即使是印尼的門店
，亦是約９０％的原料由自中國進口。
不過，相比蜜雪冰城最新２９﹒７％的毛利率，真正賣飲品的加盟門店毛利率卻是謎，據內
媒報道，有的縣城門店一天營業額只有一兩千元，扣除房租人力水電，相當於白費力氣。而此從
公司去年首９月加盟商自行關閉的門店數量按年急升逾倍至於４０３間或可見一斑。當蜜雪冰城
的營收主要來自向加盟商供應食材，一旦加盟店急劇擴張模式難以為繼，將衝擊公司前景。
值得一提的是，主打「一生只做一杯茶」極緻單品的麒麟大口茶去年異軍突起，盡管目前主
要布局昆明而分店數剛剛過百，但近半主打「一人店」模式，換言之單店的效率、毛利都望大增
。此會否攤薄蜜雪冰城未來的加盟潛力？唯一的答案是，商業模式進化永不停止。
【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱