《經濟通通訊社３日專訊》據《路透》引述消息人士指，中國部分全國性銀行近期對中小銀

行業務加強風險排查，包括縮短同業拆借期限、提高抵質押物標準等。由於房地產仍深陷調整、

地方政府債務壓力較重，銀行經營風險驟增，此舉旨在控制對中小銀行風險敞口。有交易人士認

為，若中小銀行在金融市場業務受限，可能會增加其流動性管理的難度。

消息人士透露，其所在機構近日梳理中小銀行客戶名單，並對名單上的機構進行差異化管理

，同時對中小銀行同業拆借餘額上限進行管控。地域方面，黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古等債務

負擔較重區域的中小銀行是關注重點。消息人士並提到，其所在機構近段時間基本停止與資產規

模４００億美元以下的中小金融機構的業務往來，同時提高其投資中小銀行資本補充債券的風控

標準。

報道指，全國性銀行與城商行、農商行等中小銀行業務往來頻繁，部分機構每年會對中小銀

行進行例行風險摸排；但一些准入管理已經較為嚴格的國有銀行，並不在此次加強風險排查之列

。

報道並指，人民銀行、國家金融監管總局暫未對上述消息予以置評。

根據中國金融監管部門規定，商業銀行同業融入資金餘額不得超過該銀行負債總額的三分之

一。報道引述惠譽評級中國銀行業評級聯席董事徐雯超估計，一些小型銀行同業融資規模已經接

近上限。徐雯超並指，由於存款基礎薄弱且無法從中國央行直接獲取流動性，中小銀行一直高度

依賴銀行間市場進行融資。（ｓｌ）

