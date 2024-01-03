《經濟通通訊社３日專訊》國家發改委宣布，１月３日２４時起，國內汽、柴油每噸分別上

調２００元（人民幣．下同）和１９０元，結束去年１０月１０日以來的「六連降」。

全國平均來看，９２號汽油每升上調０﹒１６元；９５號汽油每升上調０﹒１７元；０號柴

油每升上調０﹒１６元。按一般家用汽車油箱５０升容量估測，加滿一箱９２號汽油將多花８元

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