《經濟通通訊社３日專訊》智聯招聘日前發布２０２３年第四季《中國企業招聘薪酬報告》

，在監測的全國３８個核心城市中，企業平均招聘薪酬為每月１０４２０元（人民幣．下同），

較上季度的每月１０１１５元上升３％，與上年第四季相比小幅下降１﹒３％。從招聘薪酬的分

位數看，３８城企業招聘薪酬的２５％分位數為每月６０００元，中位數為每月８１６６元，

７５％分位數為每月１２０００元。

報告顯示，上海以１３８８８元平均月薪位居榜首，連續四個季度排第一；北京以

１３５５２元平均月薪排第二；深圳位列第三，平均招聘月薪１３０６７元；第四為杭州，平均

招聘月薪１２１４３元。蘇州、南京、廣州、寧波、廈門、珠海分列第五至十，平均薪酬亦過萬

元，薪酬中位數在８５００－９０００元。

從薪酬增速看，增速前十城市中，長三角佔據五席，其中無錫增速第一，同比增長４﹒５％

；寧波、蘇州、杭州和合肥同比增速則分別為３﹒７％、１﹒６％、１﹒５％和１﹒３％。



＊ＡＩ工程師成高薪職業榜首，房地產交易崗位薪資增幅第一＊



行業方面，第四季金融行業招聘薪資仍領先。其中，基金╱證券╱期貨╱投資行業平均招聘

薪酬仍最高，達１３８０４元，薪酬中位數過萬；銀行行業（１１７３６元）排第六位，薪酬中

位數萬元左右；保險行業（１１５１７元）位列第十，薪酬中位數９２１５元。計算機軟件行業

平均招聘月薪１２１４６元，環比增長８﹒２％，排名從第十位升至第二位。新能源行業薪資

２０２３年全年穩步上漲，第四季同比增３﹒３％，招聘薪資提升至１１８４０元排第四。

職業方面，人工智能工程師本季度超越晶片工程師，升至高薪職業榜首，平均招聘月薪

２２７８８元。晶片工程師的招聘月薪為２２２７４元，位居第三。第二位為高級管理，平均招

聘月薪２２３９５元。

此外，房地產交易崗位薪資同比增長１２﹒４％，增幅第一，主要受上年同期基數相對較低

的影響，與上季度相比則下降１﹒４％，房地產市場仍處於調整期。接觸性服務崗位的招聘薪資

增速領先。家政╱維修等居民服務，以及旅遊服務、餐飲服務等消費服務崗位的招聘薪資較上年

同期分別上升８﹒４％、５﹒１％和２﹒９％。（ｓｌ）

