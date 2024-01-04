《經濟通通訊社４日專訊》摩根士丹利上調北京首都機場股份（００６９４）及上海機場

（滬：６００００９）評級，均由「減持」上調至「與大市同步」，由於較早前公布免稅店合約

調整，移除兩公司一大逆向因素。

不過，兩者目標價分別遭下調５％、２％。北京首都機場由２﹒２港元降至２﹒１港元；上

海機場由２８﹒４元人民幣降至２７﹒７元人民幣。

大摩在研報中指出，基於消費降級，若免稅店業務持續疲弱，將成其下跌風險；但若相關機

場可賺取內地免稅店市場份額，則有上升憧憬。

該行至少下調兩公司２０２４－２５年每股盈利預測，其中上海機場減幅達４２％－

５３﹒２％，以反映較低的免稅店收入比例。基於已反映往年免稅折扣率較低，上調人均消費增

長預測等因素，下調兩公司目標價。（ｒｈ）



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