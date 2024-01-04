《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》國務院總理李強１月２日至３日在湖北調研

。在武漢，李強到長江存儲科技有限責任公司、華工激光工程有限責任公司，參觀企業生產線，

了解閃存芯片研制、激光產業發展等情況。李強對企業創新發展成果表示贊許，強調要進一步發

揮企業科技創新主體作用，完善產學研協同創新機制，實施更加精準的支持政策，把科研成果更

多更好地轉化為現實生產力。

在武漢大學測繪遙感信息工程國家重點實驗室，李強聽取高分對地觀測、北斗導航等重大工

程技術研發等情況匯報，對他們取得的成績表示充分肯定，希望他們大力推進多場景應用，集聚

整合更多創新資源，在關鍵核心技術攻關上實現更大突破，為國家高水平科技自立自強多作貢獻

。



＊參觀順豐包裹分揀線＊



在宜昌，李強首先來到葛洲壩水利樞紐工程，察看三號船閘及衝沙閘，聽取湖北省長江大保

護、三峽水運新通道和荊漢運河規劃等情況匯報。他強調，加快規劃論證和項目推進，把長江的

航運、水利、生態、文旅等綜合效益進一步發揮出來。李強充分肯定企業專注廢舊電池回收利用

、打造循環經濟的做法，勉勵他們下好綠色低碳發展先手棋，不斷向產業鏈價值鏈中高端攀升。

在鄂州，李強來到花湖機場，聽取機場建設發展情況介紹，參觀順豐包裹分揀線。他指出，

花湖機場建設國際航空貨運樞紐具有明顯的區位優勢和良好的基礎條件，要進一步提高建設運營

水平，充分發揮輻射帶動作用，更好促進長江經濟帶發展、服務構建新發展格局。

