《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》財政部部長藍佛安在《人民日報》刊登就當

前經濟財政形勢的答問。藍佛安指出，下一步將支持促消費、擴投資、穩外貿，更好統籌國內國

際循環。營造公平競爭市場環境，在財政補助、稅費優惠、政府採購等方面對各類經營主體一視

同仁、平等對待，推進全國統一大市場建設。圍繞居民消費升級方向，進一步研究鼓勵和引導消

費的財稅政策，著力提升消費能力、優化消費環境、培育新型消費。統籌用好專項債券資金、中

央預算內投資、車購稅補助地方資金、鐵路建設基金、民航發展基金等，推動重點領域、重大項

目建設，引導帶動全社會投資。積極參與國際財經交流合作，發揮好關稅等政策作用，支持構建

面向全球的高標準自由貿易區網絡，鞏固外貿外資基本盤。



＊確保財政總的支出規模有所增加，更好發揮拉動國內需求＊



就２０２４年財政政策，藍佛安表示，一是保持適當支出強度，釋放積極信號。除財政自身

收入外，２０２４年安排一定規模的赤字，並從預算穩定調節基金、其他政府預算調入一部分資

金，確保財政總的支出規模有所增加，更好發揮拉動國內需求、促進經濟循環的作用，形成對經

濟社會發展的必要支撐。

二是合理安排政府投資規模，發揮好帶動放大效應。在保持政府總體槓桿率基本穩定原則下

，繼續安排適當規模的地方政府專項債券，強化專項債券資金使用管理，支持地方加大重點領域

補短板力度，著力提高投資效率。

三是加大均衡性轉移支付力度，兜牢基層「三保」底線。２０２４年中央對地方轉移支付仍

然保持一定規模，特別是增加均衡性轉移支付，並向困難地區和欠發達地區傾斜，強化財力薄弱

地區的資金保障。

四是優化調整稅費政策，提高精準性和針對性。統籌宏觀調控、財政可持續和優化稅制的需

要，落實好結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和制造業發展。繼續規範非稅收入管理，堅

決防止亂收費、亂罰款、亂攤派。

